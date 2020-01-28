В Удмуртии направят 37 млн рублей на ликвидацию свалок в 2020 году

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Удмуртии выделили 37 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на сайт регионального Минприроды.

До 14 февраля ведомство принимает документы от муниципальных образований на предоставление соответствующих субсидий.

На начало года в республике зафиксировано 408 несанкционированных свалок.

Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.