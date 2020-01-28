В Удмуртии направят 37 млн рублей на ликвидацию свалок в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на сайт регионального Минприроды.
До 14 февраля ведомство принимает документы от муниципальных образований на предоставление соответствующих субсидий.
На начало года в республике зафиксировано 408 несанкционированных свалок.
Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.