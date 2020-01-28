В Удмуртии направят 37 млн рублей на ликвидацию свалок в 2020 году

Короткая ссылка
В рамках реализации национального проекта «Экология» в Удмуртии выделили 37 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
В Удмуртии направят 37 млн рублей на ликвидацию свалок в 2020 году
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на сайт регионального Минприроды.

До 14 февраля ведомство принимает документы от муниципальных образований на предоставление соответствующих субсидий.

На начало года в республике зафиксировано 408 несанкционированных свалок.

Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить