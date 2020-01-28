СМИ: Карельские турагентства отказываются от путёвок в Китай из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на менеджеров нескольких фирм.
«Сейчас мы не продаём путёвки в Китай, это связано с вирусом», — заявили в одной из компаний.
В другой турфирме отметили, что на данный момент с КНР временно не работают почти все российские туроператоры.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.