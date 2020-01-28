В Казани временно отменили туристические рейсы в Китай

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В Казани временно отменили туристические рейсы в китайский город Санья. Соответствующее решение принял туроператор Tez Tour.
В Казани временно отменили туристические рейсы в Китай
  • Reuters

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-атташе казанского аэропорта Аделя Гатауллина.

В настоящее время в плановом режиме проходит только вывоз туристов. Как ожидается, последний рейс из Китая в Казань состоится 4 февраля.

По словам Гатауллина, туроператор готов оказать необходимое содействие в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.

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