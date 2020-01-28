В Татарстане рассказали о планах по оцифровке редких книг, изданных до 1830 года

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Правительство Татарстана утвердило положение о государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан».
В Татарстане рассказали о планах по оцифровке редких книг, изданных до 1830 года
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Реальное время», соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, книги будут отбираться по таким критериям, как научная, образовательная, культурная и историческая ценность, уникальность изданий, обладающих индивидуальными особенностями, а также ветхость издания, сохранившего актуальность и не имеющего полноценной замены.

Библиотечные фонды будут разделены на две категории: первая будет включать особо редкие и ценные издания, выпущенные до 1830 года, вторая — издания, представляющие художественную и культурную ценность.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что с начала 2019 года столичные библиотеки выдали более 3,8 млн экземпляров книг по единому читательскому билету.

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