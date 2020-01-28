В Иркутской области грузовой поезд с углём сошёл с рельсов

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Грузовой поезд с углём сошёл с рельсов в Иркутской области на станции Мегет близ Ангарска.
В Иркутской области грузовой поезд с углём сошёл с рельсов
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах региона, всего в составе было 66 вагонов, из них сошло с рельсов 26.

На месте работают следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте и сотрудники ВСЖД.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным источника, на время устранения аварии все поезда пущены через 9-й путь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВСЖД, пассажирские поезда на участке Восточно-Сибирской железной дороги, где сошли с рельсов грузовые вагоны, идут по расписанию.

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