В Крыму утвердили план проведения мероприятий к 75-летию Победы
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости Крым, соответствующее постановление утверждено на заседании крымского правительства.
Заместитель руководителя аппарата Совмина Ольга Дугаренко заявила, что с 8 по 16 апреля запланировано проведение патриотической акции «Дорогами Победы», а также военно-патриотического фестиваля.
Кроме того, будут проведены акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Красная гвоздика», «Черноморская эстафета», «Блокадный хлеб», «Снежный десант», «Голос весны», «Дальневосточная Победа», «Диктант Победы».
В рамках программы пройдут марафон кинофильмов о войне, акция «Месяц музеев», проекты «Правнуки победителей» и «Без срока давности».
В музеях, библиотеках и школах проведут тематические уроки и лекции в честь годовщины Победы. Также пройдут конкурсы сочинений, детских рисунков, граффити, поэзии.
9 мая в Симферополе традиционно состоятся военный парад и шествие «Бессмертного полка», а также праздничный концерт и фейерверк.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге ветеранам вручили юбилейные медали, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.