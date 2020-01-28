В Крыму утвердили план проведения мероприятий к 75-летию Победы

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Совет министров Крыма утвердил план подготовки и проведения в 2020 году мероприятий, посвящённых 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В Крыму утвердили план проведения мероприятий к 75-летию Победы
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Крым, соответствующее постановление утверждено на заседании крымского правительства.

Заместитель руководителя аппарата Совмина Ольга Дугаренко заявила, что с 8 по 16 апреля запланировано проведение патриотической акции «Дорогами Победы», а также военно-патриотического фестиваля.

Кроме того, будут проведены акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Красная гвоздика», «Черноморская эстафета», «Блокадный хлеб», «Снежный десант», «Голос весны», «Дальневосточная Победа», «Диктант Победы».

В рамках программы пройдут марафон кинофильмов о войне, акция «Месяц музеев», проекты «Правнуки победителей» и «Без срока давности».

В музеях, библиотеках и школах проведут тематические уроки и лекции в честь годовщины Победы. Также пройдут конкурсы сочинений, детских рисунков, граффити, поэзии.

9 мая в Симферополе традиционно состоятся военный парад и шествие «Бессмертного полка», а также праздничный концерт и фейерверк.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге ветеранам вручили юбилейные медали, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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