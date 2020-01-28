Расчёты комплексов «Бастион» и «Бал» провели учение на Кавказском побережье
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Военнослужащие в составе автомобильных колонн совершили марш на полигон боевой подготовки для проведения тренировок по развёртыванию и подготовке комплексов к применению. Боевые расчёты БПКРК провели развёртывание пусковых и машин боевого управления в назначенных районах и отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по морским целям», — пояснили в отделе.
Личный состав комплексов «Бал» и «Бастион» отрабатывал учебные задачи в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
В мероприятии были задействованы более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.
Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».