Расчёты комплексов «Бастион» и «Бал» провели учение на Кавказском побережье

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели плановое учение на одном из полигонов на Кавказском побережье.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Военнослужащие в составе автомобильных колонн совершили марш на полигон боевой подготовки для проведения тренировок по развёртыванию и подготовке комплексов к применению. Боевые расчёты БПКРК провели развёртывание пусковых и машин боевого управления в назначенных районах и отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по морским целям», — пояснили в отделе.

Личный состав комплексов «Бал» и «Бастион» отрабатывал учебные задачи в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В мероприятии были задействованы более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».