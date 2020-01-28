В Крыму пресекли незаконный вылов рыбы возле Тарханкутского маяка
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- РИА Новости
Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, браконьерами оказались жители села Оленевка.
«В ходе рейда, направленного на контроль за соблюдением действующего законодательства России в акватории Чёрного моря и прибрежной зоне, задокументирован факт нарушения правил рыболовства и пограничного режима местными жителями Оленевки. Так, в ночное время суток граждане России 1983 и 1963 годов рождения осуществляли незаконную добычу водных биологических ресурсов вблизи Тарханкутского маяка с использованием запрещённых орудий лова», — уточнили в пресс-службе.
В результате осмотра места происшествия и прилегающей акватории пограничники обнаружили более трёх десятков экземпляров рыбы сарган, два плавсредства, а также ставные сети общей длиной 800 м.
После установления всех обстоятельств правонарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности.
Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры ЯНАО сообщало, что на Ямале возбуждено уголовное дело на двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.