В Крыму пресекли незаконный вылов рыбы возле Тарханкутского маяка

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму пресекли незаконный вылов рыбы у берегов Черноморского района.
В Крыму пресекли незаконный вылов рыбы возле Тарханкутского маяка
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, браконьерами оказались жители села Оленевка.

«В ходе рейда, направленного на контроль за соблюдением действующего законодательства России в акватории Чёрного моря и прибрежной зоне, задокументирован факт нарушения правил рыболовства и пограничного режима местными жителями Оленевки. Так, в ночное время суток граждане России 1983 и 1963 годов рождения осуществляли незаконную добычу водных биологических ресурсов вблизи Тарханкутского маяка с использованием запрещённых орудий лова», — уточнили в пресс-службе.

В результате осмотра места происшествия и прилегающей акватории пограничники обнаружили более трёх десятков экземпляров рыбы сарган, два плавсредства, а также ставные сети общей длиной 800 м.

После установления всех обстоятельств правонарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры ЯНАО сообщало, что на Ямале возбуждено уголовное дело на двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.

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