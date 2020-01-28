Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников

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Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь свои персональные данные от мошенников, в частности, рекомендовано при переводе денежных средств через интернет проверять дату регистрации домена.
Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников
  • РИА Новости

«Проверяйте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (2 недели и менее), подумайте дважды, прежде чем вводить на сайте свои платежные данные», —цитирует ТАСС сообщение.

Также не следует переводить денежные средства для получения компенсации, приза или любой иной награды.

При проверке сайта на безопасность также стоит посмотреть, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности.

Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке.

Если символов нет, никогда не вводите свои персональные данные. Это особенно опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям (например в отелях, ресторанах, транспорте и т. д.), пояснили в Роскачестве.

Ранее специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные правила безопасного шопинга в сети. Как сообщает Nation News, эксперты рекомендуют совершать оплату покупки только после получения её на руки. Кроме того, лучше оплачивать онлайн-покупки не с основной карты или счёта, а с помощью дополнительной карты или электронного кошелька. Также необходимо проверять адресную строку браузера перед совершением покупки, чтобы не стать жертвой кражи платёжных данных с помощью сайтов-двойников.

Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН также рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.

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