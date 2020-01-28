Аналитики заявили о росте средней суммы кредита на автомобиль в России

Аналитики из бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что средняя сумма выдаваемого банками кредита на покупку автомобиля в 2019 году выросла почти на 10% до 769 тыс. рублей по сравнению с данными 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, в прошлом году банки в России выдали рекордный объём денег (615 млрд рублей) на автокредиты.

Аналитики уточнили, что в декабре 2019 года средний объём выдаваемых банками денег на покупку автомобиля вырос на 9,6%.

«Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстёгнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — сказали эксперты.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году.