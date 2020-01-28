Аналитики заявили о росте средней суммы кредита на автомобиль в России

Короткая ссылка
Аналитики из бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что средняя сумма выдаваемого банками кредита на покупку автомобиля в 2019 году выросла почти на 10% до 769 тыс. рублей по сравнению с данными 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, в прошлом году банки в России выдали рекордный объём денег (615 млрд рублей) на автокредиты.

Аналитики уточнили, что в декабре 2019 года средний объём выдаваемых банками денег на покупку автомобиля вырос на 9,6%. 

«Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели автомобилей. Спрос в числе прочего был подстёгнут также ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — сказали эксперты.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить