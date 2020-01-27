В Рязанской области блокадникам Ленинграда вручили медали

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась торжественная встреча, посвящённая 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Об этом сообщает kp.ru.

«Время не щадит даже самых стойких и мужественных людей, но мы бесконечно благодарны вам за то, что вы не сдаётесь. Вы продолжаете вести большую патриотическую и просветительскую работу», — заявил губернатор Николай Любимов.

По его словам, это очень нужно молодёжи и всему обществу.

Глава региона вручил блокадникам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге прошёл съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников.