В Ставропольском крае планируют увеличить выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru.
Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром труда и социальной защиты населения Иваном Ульянченко.
Для подготовки к школе семьи станут получать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.