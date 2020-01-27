В Ставропольском крае планируют увеличить выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе

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В Ставропольском крае намерены увеличить выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе в 2021 году.
В Ставропольском крае планируют увеличить выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Соответствующее поручение дал губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром труда и социальной защиты населения Иваном Ульянченко.

Для подготовки к школе семьи станут получать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала предложение использовать средства маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к системам водоснабжения.

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