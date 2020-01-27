В Калининградской области прошла акция в честь Года памяти и славы

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В городе Гвардейске Калининградской области 25 января, в День взятия советскими войсками города Тапиау, состоялась памятная акция, приуроченная к Году памяти и славы.
В Калининградской области прошла акция в честь Года памяти и славы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Янтарный край», жители Гвардейского городского округа встретили акцию торжественной церемонией зажжения огня памяти.

Начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов поздравил участников акции и поблагодарил ветеранов за подвиг, который они совершили 75 лет назад.

«Этот день не только праздничный, но и трагический. Мы должны помнить те страшные годы и то, какой ценой досталась нам победа. Сегодня мы вспоминаем павших и раненых. Героическое поколение Великой Отечественной войны подарило нам мирное небо, эту прекрасную область и этот красивый город. Низкий поклон и вечная слава советским воинам», — подчеркнул Беспалов.

В пресс-службе правительства Калининградской области отметили, что участники акции также поздравили с днём освобождения Тапиау 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Волкова.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что проживающим в Севастополе блокадникам Ленинграда вручили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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