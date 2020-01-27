В Роспотребнадзоре Адыгеи предупредили о необходимости профилактики заболеваний

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Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний рассказал о заболеваемости гриппом в регионе и дал рекомендации по профилактике вирусов.
В Роспотребнадзоре Адыгеи предупредили о необходимости профилактики заболеваний
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

По его словам, ситуация с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ в республике остаётся контролируемой, а случаев заболевания коронавирусом зафиксировано не было.

Как сообщают «Юга.ру», глава Роспотребнадзора Адыгеи подчеркнул, что в этом году охват населения республики вакцинацией удалось увеличить до 40%, что отразилось на относительно благополучной эпидемиологической ситуации.

«У вакцинированных больше шансов легче перенести болезнь в случае заражения не только гриппом, но и коронавирусом. Симптомы заболеваний схожи, поэтому при недомогании нужно сразу обращаться к врачу, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением», — подчеркнул Сергей Завгородний.

По его словам, в ближайшее время в регионе разработают методические рекомендации по профилактике коронавируса.

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