Путин назначил первого замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

Об этом свидетельствует президентский указ, опубликованный на портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России — главнокомандующего войсками национальной гвардии России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

22 января президент подписал указ о назначении бывшего полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова заместителем главкома сухопутными войсками.