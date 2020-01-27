На Дворцовой площади Петербурга открылась выставка военной техники

В Санкт-Петербурге в рамках празднования 76-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады представители Западного военного округа продемонстрировали на Дворцовой площади историческую технику времён войны.

Как сообщает ФАН, наряду со знаменитыми Т-34 и ИС-3, гости мероприятия увидят американский «Шерман». Машину подняли в 2017 году со дна Баренцева моря, а затем она была полностью восстановлена специалистами инженерно-технических служб.

Всего в экспозиции представлено порядка 20 образцов раритетных экземпляров периода Великой Отечественной войны.

Кроме того, на Дворцовой площади развёрнута полевая кухня с кашей и чаем для всех желающих, а также мобильные пункты приёма электронных данных о ветеранах, куда родственники могут принести копии фотографий, писем, послужных списков и наградных документов.

Собранные данные разместят в музее «Дорога памяти» в Московской области.

Ранее интернет-газета «Невские новости» сообщала, что в Ленинградской области прошёл марафон «Дорога жизни».