В Петербурге студенты из Адыгеи почтили память земляков — защитников Ленинграда

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Студенты из Адыгеи, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга, почтили память земляков, погибших в годы блокады Ленинграда.
В Петербурге студенты из Адыгеи почтили память земляков — защитников Ленинграда
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

Как сообщают «Юга.ру», студенты возложили цветы на Пискарёвском кладбище к подножью памятной плиты с именами их земляков — защитников Ленинграда.

«Пискарёвский мемориал — одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Там покоятся около полумиллиона жертв тех страшных событий. Благодарю студентов —уроженцев нашей республики, почтивших память сотен тысяч погибших, за трепетное отношение к подвигу наших земляков», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда.

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