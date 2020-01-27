В Петербурге студенты из Адыгеи почтили память земляков — защитников Ленинграда

Студенты из Адыгеи, обучающиеся в вузах Санкт-Петербурга, почтили память земляков, погибших в годы блокады Ленинграда.

Как сообщают «Юга.ру», студенты возложили цветы на Пискарёвском кладбище к подножью памятной плиты с именами их земляков — защитников Ленинграда.

«Пискарёвский мемориал — одно из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Там покоятся около полумиллиона жертв тех страшных событий. Благодарю студентов —уроженцев нашей республики, почтивших память сотен тысяч погибших, за трепетное отношение к подвигу наших земляков», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда.