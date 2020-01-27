Аксёнов объявил 2020-й Годом студенческого спорта в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов распорядился провести в Крыму Год студенческого спорта в 2020-м.

«Провести в 2020 году в Республике Крым Год студенческого спорта», – цитирует «Крыминформ» распоряжение, опубликованное на сайте крымского правительства.

Целью такого решения Аксёнов назвал привлечение молодёжи и студентов к занятиям спортом, а также развитие, совершенствование и популяризацию студенческого спорта в республике.

В распоряжении также говорится о создании оргкомитета по подготовке и проведению Года студенческого спорта.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене платы за посещение городских учреждений культуры и спорта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.