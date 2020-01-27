В Ленинградской области прошёл марафон «Дорога жизни»

В 51-м марафоне «Дорога жизни», который состоялся во Всеволожском районе Ленинградской области, приняли участие спортсмены из 16 стран, 46 регионов и 223 городов России.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на администрацию региона, участники могли выбрать забег либо на длинную дистанцию в 42 км, либо на короткую в 5 км.

Первый старт был расположен на берегу Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо».

Марафон на 5 км начинался во Всеволожске на восьмом километре трассы «Дорога жизни».

Участники забега финишировали у монумента «Цветок жизни».

Перед стартом марафона состоялся митинг, посвящённый 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.