В Ленинградской области прошёл марафон «Дорога жизни»

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В 51-м марафоне «Дорога жизни», который состоялся во Всеволожском районе Ленинградской области, приняли участие спортсмены из 16 стран, 46 регионов и 223 городов России.
В Ленинградской области прошёл марафон «Дорога жизни»
  • © lenobl.ru

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на администрацию региона, участники могли выбрать забег либо на длинную дистанцию в 42 км, либо на короткую в 5 км.

Первый старт был расположен на берегу Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо».

Марафон на 5 км начинался во Всеволожске на восьмом километре трассы «Дорога жизни».

Участники забега финишировали у монумента «Цветок жизни».

Перед стартом марафона состоялся митинг, посвящённый 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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