В Ленинградской области прошёл марафон «Дорога жизни»
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Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на администрацию региона, участники могли выбрать забег либо на длинную дистанцию в 42 км, либо на короткую в 5 км.
Первый старт был расположен на берегу Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо».
Марафон на 5 км начинался во Всеволожске на восьмом километре трассы «Дорога жизни».
Участники забега финишировали у монумента «Цветок жизни».
Перед стартом марафона состоялся митинг, посвящённый 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.