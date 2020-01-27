Краевед рассказал о дотах оборонительного рубежа Ижора в Ленинграде

Краевед, один из создателей народного музея «Дот рубежа Ижора» Денис Шаляпин рассказал о строительстве оборонительного рубежа в 1943 году.

Как сообщает «Петербургский дневник», в возведении системы оборонительных сооружений на подступах к осаждённому Ленинграду участвовали тысячи ленинградцев.

До наших дней лучше всего сохранились сооружения оборонительного рубежа Ижора, созданные в 1943 году, после прорыва блокады, с помощью литых дотов.

«Строительство оборонительного рубежа Ижора стало возможно после восстановления сообщения с остальной страной. Естественно, что по Дороге жизни никто не стал бы везти сухой бетон, везли еду. А когда сообщение было восстановлено и необходимые материалы стали поступать в город, началось сооружение Ижоры», — пояснил Денис Шаляпин.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге рассказали о мероприятиях в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда.