Песков сообщил об отсутствии указа об отставке Суркова
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- РИА Новости
«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было», — сообщил Песков.
Он пояснил, что настоящий момент Сурков «пока продолжает оставаться помощником президента России».
На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, пресс-секретарь президента ответил, что точно сказать не может.
«Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю», — отметил Песков.
Ранее об отставке Суркова заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.