Песков сообщил об отсутствии указа об отставке Суркова

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет указа об освобождении Владислава Суркова с поста помощника главы государства.
Песков сообщил об отсутствии указа об отставке Суркова
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было», — сообщил Песков.

Он пояснил, что настоящий момент Сурков «пока продолжает оставаться помощником президента России».

На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, пресс-секретарь президента ответил, что точно сказать не может.

«Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю», — отметил Песков.

Ранее об отставке Суркова заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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