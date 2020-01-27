В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге 27 января пройдут торжественно-траурные мероприятия, концерты, презентации книг, выставки, экскурсии и интерактивные программы в честь Дня полного снятия блокады.

Как сообщают «Невские новости», памятной дате был посвящён выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Утром на Невском проспекте, 14 возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Память погибших в годы блокады почтили на Пискарёвском, Серафимовском, Смоленском и Невском кладбищах.

На Ростральных колоннах зажгли факелы.

Во дворе Капеллы стартует молодёжная акция памяти «900 дней и ночей».

Вечером у стен Петропавловской крепости состоится праздничный артиллерийский салют.

Акция «Свеча памяти» пройдёт на площади перед Аничковым дворцом.

В Петропавловской крепости пройдёт традиционная акция «Блокадный свет», а на Дворцовой площади будет организована тематическая интерактивная программа.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы.