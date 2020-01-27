В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге 27 января пройдут торжественно-траурные мероприятия, концерты, презентации книг, выставки, экскурсии и интерактивные программы в честь Дня полного снятия блокады.
В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда
  • © Дмитрий Коробейников
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», памятной дате был посвящён выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Утром на Невском проспекте, 14 возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Память погибших в годы блокады почтили на Пискарёвском, Серафимовском, Смоленском и Невском кладбищах.

На Ростральных колоннах зажгли факелы.

Во дворе Капеллы стартует молодёжная акция памяти «900 дней и ночей».

Вечером у стен Петропавловской крепости состоится праздничный артиллерийский салют.

Акция «Свеча памяти» пройдёт на площади перед Аничковым дворцом.

В Петропавловской крепости пройдёт традиционная акция «Блокадный свет», а на Дворцовой площади будет организована тематическая интерактивная программа.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить