В Петербурге рассказали о мероприятиях в память о полном снятии блокады Ленинграда
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- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости», памятной дате был посвящён выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Утром на Невском проспекте, 14 возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».
Память погибших в годы блокады почтили на Пискарёвском, Серафимовском, Смоленском и Невском кладбищах.
На Ростральных колоннах зажгли факелы.
Во дворе Капеллы стартует молодёжная акция памяти «900 дней и ночей».
Вечером у стен Петропавловской крепости состоится праздничный артиллерийский салют.
Акция «Свеча памяти» пройдёт на площади перед Аничковым дворцом.
В Петропавловской крепости пройдёт традиционная акция «Блокадный свет», а на Дворцовой площади будет организована тематическая интерактивная программа.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы.