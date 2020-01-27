Два человека погибли в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск

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В результате аварии на 270-м км трассы Тюмень — Омск погибли два человека, ещё двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Два человека погибли в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск
  • РИА Новости

Как сообщает Megatumen.ru, ДТП с участием автомобиля Kia Rio и грузовика Scania произошло 26 января.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что вызов на пульт скорой помощи Ишима поступил в 15:55, а уже в 16:10 на место прибыла первая бригада.

Всего в оказании помощи были задействованы три автомобиля.

Отмечается, что один молодой человек погиб на месте происшествия, ещё три человека были госпитализированы.

20-летний молодой человек поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Его не удалось спасти, несмотря на реанимационные действия врачей.

Двое других подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пациентам оказывается вся необходимая помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного такси.

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