В Томске суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы УФССП региона

Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы УФССП Томской области Ивана Конгарова, который обвиняется в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Являясь руководителем УФССП по Томской области — главным судебным приставом региона, с января 2018 года по март 2019 года он присвоил 1,12 млн рублей, вверенных ему из средств федерального бюджета, предназначавшихся для фонда оплаты труда», — заявила гособвинитель Ирина Буэль.

Как сообщает Vtomske.ru, после зачитывания обвинений свою вину Иван Конгаров не признал.

Следующее заседание по делу назначено на 13 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский городской суд вынес приговор экс-главе регионального УФСИН Ильгизу Ильясову, обвинённому в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и растратах.