В Томске суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы УФССП региона

Короткая ссылка
Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы УФССП Томской области Ивана Конгарова, который обвиняется в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
В Томске суд приступил к рассмотрению дела бывшего главы УФССП региона
  • РИА Новости

«Являясь руководителем УФССП по Томской области — главным судебным приставом региона, с января 2018 года по март 2019 года он присвоил 1,12 млн рублей, вверенных ему из средств федерального бюджета, предназначавшихся для фонда оплаты труда», — заявила гособвинитель Ирина Буэль.

Как сообщает Vtomske.ru, после зачитывания обвинений свою вину Иван Конгаров не признал.

Следующее заседание по делу назначено на 13 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский городской суд вынес приговор экс-главе регионального УФСИН Ильгизу Ильясову, обвинённому в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и растратах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить