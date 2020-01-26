На озере в Новгородской области нашли тела двух мужчин
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Сообщение об инциденте поступило 25 января, отметили в Следственном комитете.
«Было установлено, что две компании мужчин договорились встретиться вечером 24 января в определённом месте рядом с озером. Встреча не состоялась. Мужчины пропали. Рядом была обнаружена полынья и ведущие к ней следы от снегохода, а также вещи на воде», — сказали в СК.
Тела погибших и снегоход подняты на поверхность. По данному факту начата проверка.
Ранее спасатели вытащили провалившихся под лёд троих мужчин на Борисовских прудах в Москве.