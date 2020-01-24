В Севастополе сделали бесплатным посещение сиротами учреждений культуры и спорта

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене платы за посещение городских учреждений культуры и спорта для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Севастополе сделали бесплатным посещение сиротами учреждений культуры и спорта
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Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Поправки в правительственное постановление касаются сирот — студентов очной формы вузов и сузов города.

При предъявлении удостоверения дети, не имеющие родителей, могут ходить в спортивные залы, театры, филармонии и музеи Севастополя бесплатно.

«Посещать данные заведения они могут как группами, так и в индивидуальном порядке. Льготы действуют на весь период обучения и до возраста 24 лет», — пояснила директор городского Департамента образования Елена Богомолова.

Она добавила, что для детей-сирот до 14 лет посещение спортивных и культурных учреждений также останется бесплатным.

В декабре телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.

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