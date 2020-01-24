Число погибших при пожарах в Нижегородской области в 2019 году снизилось на 20%
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Общее количество пожаров сократилось на 11% и составило 5,34 тыс.
Как считают в ведомстве, показатели стали меньше благодаря разъяснительной работе с гражданами, профилактическим обследованиям домов, внедрению средств раннего обнаружения огня.
В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.