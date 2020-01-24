Число погибших при пожарах в Нижегородской области в 2019 году снизилось на 20%

В результате пожаров в Нижегородской области в 2019 году погибли 173 человека, что на 20% меньше, чем в 2018-м.

© Варвара Гертье

РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Общее количество пожаров сократилось на 11% и составило 5,34 тыс. Как считают в ведомстве, показатели стали меньше благодаря разъяснительной работе с гражданами, профилактическим обследованиям домов, внедрению средств раннего обнаружения огня. В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.