Число погибших при пожарах в Нижегородской области в 2019 году снизилось на 20%

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В результате пожаров в Нижегородской области в 2019 году погибли 173 человека, что на 20% меньше, чем в 2018-м.
Число погибших при пожарах в Нижегородской области в 2019 году снизилось на 20%
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Общее количество пожаров сократилось на 11% и составило 5,34 тыс.

Как считают в ведомстве, показатели стали меньше благодаря разъяснительной работе с гражданами, профилактическим обследованиям домов, внедрению средств раннего обнаружения огня.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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