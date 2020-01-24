В Петербурге открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда

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В Мариинском дворце Санкт-Петербурга открылась выставка «Ленинград. Блокада. Мариинский дворец».
В Петербурге открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда
  • © Борис Кудояров
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», в экспозиции представлены работы, посвящённые организации обороны города, боевому пути Ленинградской армии народного ополчения, жизни блокадного Мариинского дворца, освобождению города от фашистской блокады и восстановлению народного хозяйства.

Гости выставки смогут увидеть кадры ленинградских фотографов ТАСС и главных городских газет «Красная звезда» и «Ленинградская правда», а также уникальную карту «Места падения авиационных бомб и артиллерийских снарядов в годы Великой Отечественной войны».

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал план по открытию в России центра архивных документов о войне. 

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