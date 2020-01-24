Оборудовавший схроны со взрывчаткой крымчанин арестован
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Просили (защитники. — RT) домашний арест, но в силу тяжести преступления его заключили под стражу на срок до 18 февраля», — рассказали в пресс-службе.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию украинских спецслужб схроны со взрывчаткой на территории полуострова.
Отмечается, что из организованных им в Симферополе тайников были изъяты девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела.