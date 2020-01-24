Оборудовавший схроны со взрывчаткой крымчанин арестован

Киевский районный суд Симферополя принял решение заключить под стражу до 18 февраля жителя Крыма, который оборудовал схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Просили (защитники. — RT) домашний арест, но в силу тяжести преступления его заключили под стражу на срок до 18 февраля», — рассказали в пресс-службе.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию украинских спецслужб схроны со взрывчаткой на территории полуострова.

Отмечается, что из организованных им в Симферополе тайников были изъяты девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела.