Оборудовавший схроны со взрывчаткой крымчанин арестован

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Киевский районный суд Симферополя принял решение заключить под стражу до 18 февраля жителя Крыма, который оборудовал схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины.
Оборудовавший схроны со взрывчаткой крымчанин арестован
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Просили (защитники. — RT) домашний арест, но в силу тяжести преступления его заключили под стражу на срок до 18 февраля», — рассказали в пресс-службе.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию украинских спецслужб схроны со взрывчаткой на территории полуострова.

Отмечается, что из организованных им в Симферополе тайников были изъяты девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела. 

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