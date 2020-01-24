Ветераны смогут бесплатно проехать по ЗСД с 26 по 28 января

В Петербурге рассказали о бесплатном проезде по ЗСД для ветеранов и блокадников с 26 по 28 января.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ООО «Магистраль Северной столицы».

Акция проводится в рамках празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и сопровождающие их лица.

Для того, чтобы получить право бесплатного проезда, необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца в пункте оплаты ЗСД.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на «Пассажиравтотранс» сообщало, что в Санкт-Петербурге для ветеранов Великой Отечественной войны организуют бесплатный проезд на автобусах с 26 по 28 января.