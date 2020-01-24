В Удмуртии рассказали об организации поездки ветеранов на парад Победы в Москву

Участники Великой Отечественной войны из Удмуртии смогут принять участие в параде Победы в Москве.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы считаем, очень важно инициировать направление наших уважаемых ветеранов на парад в Москву. Поэтому сейчас с советом ветеранов мы обсудим кандидатуры», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

В настоящее время на рассмотрение вынесены два кандидата.

В правительстве пообещали организовать сопровождение ветеранов на мероприятие на самом высоком уровне.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщало о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатного проезда на поездах дальнего следования.