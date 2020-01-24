В Удмуртии рассказали об организации поездки ветеранов на парад Победы в Москву
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Мы считаем, очень важно инициировать направление наших уважаемых ветеранов на парад в Москву. Поэтому сейчас с советом ветеранов мы обсудим кандидатуры», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.
В настоящее время на рассмотрение вынесены два кандидата.
В правительстве пообещали организовать сопровождение ветеранов на мероприятие на самом высоком уровне.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщало о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатного проезда на поездах дальнего следования.