В Удмуртии рассказали об организации поездки ветеранов на парад Победы в Москву

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Участники Великой Отечественной войны из Удмуртии смогут принять участие в параде Победы в Москве.
В Удмуртии рассказали об организации поездки ветеранов на парад Победы в Москву
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы считаем, очень важно инициировать направление наших уважаемых ветеранов на парад в Москву. Поэтому сейчас с советом ветеранов мы обсудим кандидатуры», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

В настоящее время на рассмотрение вынесены два кандидата.

В правительстве пообещали организовать сопровождение ветеранов на мероприятие на самом высоком уровне.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщало о предоставлении ветеранам Великой Отечественной войны бесплатного проезда на поездах дальнего следования.

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