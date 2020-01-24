Ветеранам в Петербурге вручили юбилейные медали к 75-летию Победы

Ветеранам в Санкт-Петербурге вручили юбилейные медали, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает Пятый канал.

Как заявил полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, героизм и самоотверженность блокадников не имеют аналогов в истории.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» учреждена президентским указом.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.