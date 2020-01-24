В Перми проводят проверку после хлопка на ТЭЦ-4
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Работники производили чистку ёмкости, предназначенной для фильтрации воды, при помощи химических реагентов», — пояснили в пресс-службе.
Во время работ замкнуло лампу, которая используется для освещения ёмкости, и произошёл хлопок.
Пострадавших мужчин доставили в ожоговый центр городской больницы имени Гринберга.
Следователи проводят проверку.
На место ЧП прибыл прокурор Свердловского района.
Ранее жительница Уфы в беседе с телеканалом «360» рассказала о хлопке газа, который произошёл утром 15 января в жилом доме.