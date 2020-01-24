В Перми проводят проверку после хлопка на ТЭЦ-4

В СУ СК России по Пермскому краю рассказали о проверке после хлопка на ТЭЦ-4, в результате которого два человека получили ожоги.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Работники производили чистку ёмкости, предназначенной для фильтрации воды, при помощи химических реагентов», — пояснили в пресс-службе.

Во время работ замкнуло лампу, которая используется для освещения ёмкости, и произошёл хлопок.

Пострадавших мужчин доставили в ожоговый центр городской больницы имени Гринберга.

Следователи проводят проверку.

На место ЧП прибыл прокурор Свердловского района.

Ранее жительница Уфы в беседе с телеканалом «360» рассказала о хлопке газа, который произошёл утром 15 января в жилом доме.