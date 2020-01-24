В Екатеринбурге проводят проверку после обнаружения раздетого ребёнка на улице

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В УМВД по Екатеринбургу сообщили о проверке после того, как местные жители обнаружили на улице раздетого трёхлетнего ребёнка с признаками переохлаждения.
В Екатеринбурге проводят проверку после обнаружения раздетого ребёнка на улице
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сообщение из медицинского учреждения поступило. По данному факту проводится проверка», — цитирует URA.RU пресс-группу регионального УМВД.

По данным источника, сотрудники скорой помощи забрали ребёнка из офисного помещения, куда его отнесли прохожие.

Ранее Nation News со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Подмосковью сообщало о проверке в Павловском Посаде Московской области после обнаружения на улице раздетого ребёнка.

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