В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы

Короткая ссылка
В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.
В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Подготовлено более 230 проектов федерального и регионального значения. В частности, 9 февраля в СКК «Оренбуржье» пройдёт официальное открытие Года памяти и славы. Программу «Песни Победы» представит «Хор Турецкого».

Кроме того, запланировано оказание социальной помощи ветеранам.

8 сентября 2019 года Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить