В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 75-й годовщине Победы

В Оренбургской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Подготовлено более 230 проектов федерального и регионального значения. В частности, 9 февраля в СКК «Оренбуржье» пройдёт официальное открытие Года памяти и славы. Программу «Песни Победы» представит «Хор Турецкого».

Кроме того, запланировано оказание социальной помощи ветеранам.

8 сентября 2019 года Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов в память о начале блокады Ленинграда.