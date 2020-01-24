В Перми проверили более 6,5 тысячи пассажиров из-за коронавируса

Роспотребнадзор проверил более 6,5 тыс. пассажиров в международном аэропорту Перми из-за коронавируса.

Как сообщает Properm.ru, управление Роспотребнадзора по Пермскому краю усилило санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска в аэропорту Большое Савино.

С 1 января было досмотрено 36 зарубежных рейсов, в том числе четыре рейса из Китая.

Всего досмотрено более 6,5 тыс. человек, из них из Китая — 1,3 тыс.

Специалисты рекомендуют туристам не посещать китайский город Ухань, где распространяется коронавирус; уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежных поездок, употреблять термически обработанную пищу и бутилированную воду, соблюдать личную гигиену и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.