Казань представили на международной туристической выставке в Мадриде
- © Комитет по развитию туризма Казани
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани, посетители выставки смогут познакомиться с культурой Татарстана и Казани, приобрести сувениры, узнать о туристическом потенциале региона.
Объединённый стенд России организован Федеральным агентством по туризму.
На российском стенде также представлены Московская, Калининградская, Ростовская области, Республика Северная Осетия — Алания, Санкт-Петербург и Сочи.
Ранее ФАН сообщало, что в Казани назвали преимущества города для туристов.