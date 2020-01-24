Казань представили на международной туристической выставке в Мадриде

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Казань представлена на юбилейной 40-й международной туристической выставке FITUR 2020 в Мадриде.
Казань представили на международной туристической выставке в Мадриде
  • © Комитет по развитию туризма Казани

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани, посетители выставки смогут познакомиться с культурой Татарстана и Казани, приобрести сувениры, узнать о туристическом потенциале региона.

Объединённый стенд России организован Федеральным агентством по туризму.

На российском стенде также представлены Московская, Калининградская, Ростовская области, Республика Северная Осетия — Алания, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее ФАН сообщало, что в Казани назвали преимущества города для туристов.

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