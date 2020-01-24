В московском метро заработал второй склад забытых вещей

Короткая ссылка
В Московском метрополитене заработал второй склад забытых вещей. Он находится на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии.
В московском метро заработал второй склад забытых вещей
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Время работы — с 8:00 до 20:00. Там хранятся вещи, потерянные пассажирами не только метро, но и Московского центрального кольца. Документы, в том числе паспорта и военные билеты, передают в УВД на метрополитене.

Первый склад расположен на станции «Котельники».

«Когда пассажир обнаружил, что оставил свою вещь в метро, ему следует написать заявку на поиск потерянного предмета. Это можно сделать в приложении «Метро Москвы» в разделе «Забытые вещи». После оформления заявки с пользователем свяжется сотрудник склада, чтобы определить возможное местонахождение вещи», — цитирует главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить