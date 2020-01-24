В московском метро заработал второй склад забытых вещей

В Московском метрополитене заработал второй склад забытых вещей. Он находится на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Время работы — с 8:00 до 20:00. Там хранятся вещи, потерянные пассажирами не только метро, но и Московского центрального кольца. Документы, в том числе паспорта и военные билеты, передают в УВД на метрополитене.

Первый склад расположен на станции «Котельники».

«Когда пассажир обнаружил, что оставил свою вещь в метро, ему следует написать заявку на поиск потерянного предмета. Это можно сделать в приложении «Метро Москвы» в разделе «Забытые вещи». После оформления заявки с пользователем свяжется сотрудник склада, чтобы определить возможное местонахождение вещи», — цитирует главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Ранее ФАН сообщало, что в московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках.