В Омске пресекли работу интернет-магазина, через который распространялись наркотики

В Омске пресекли работу интернет-магазина, через который распространялись наркотические препараты.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Установлено, что злоумышленники занимались расфасовкой незаконных средств под видом продажи рыболовных товаров.

Полицейские завели уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

По словам Волк, двое фигурантов арестованы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.