В Роскачестве рассказали о правилах безопасного интернет-шопинга

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Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные правила безопасного шопинга в сети.
В Роскачестве рассказали о правилах безопасного интернет-шопинга
  • Pixabay

Как сообщает Nation News, эксперты рекомендуют совершать оплату покупки только после получения её на руки.

Кроме того, лучше оплачивать онлайн-покупки не с основной карты или счёта, а с помощью дополнительной карты или электронного кошелька.

Также необходимо проверять адресную строку браузера перед совершением покупки, чтобы не стать жертвой кражи платёжных данных с помощью сайтов-двойников.

«Обычно на таких сайтах оказываются те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя», — предупреждают специалисты ведомства.

Также специалисты рекомендуют совершать онлайн-покупки с использованием зашифрованных сетей Wi-Fi.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.

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