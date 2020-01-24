В Роскачестве рассказали о правилах безопасного интернет-шопинга
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Как сообщает Nation News, эксперты рекомендуют совершать оплату покупки только после получения её на руки.
Кроме того, лучше оплачивать онлайн-покупки не с основной карты или счёта, а с помощью дополнительной карты или электронного кошелька.
Также необходимо проверять адресную строку браузера перед совершением покупки, чтобы не стать жертвой кражи платёжных данных с помощью сайтов-двойников.
«Обычно на таких сайтах оказываются те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя», — предупреждают специалисты ведомства.
Также специалисты рекомендуют совершать онлайн-покупки с использованием зашифрованных сетей Wi-Fi.
Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.