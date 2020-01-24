Эксперты оценили вероятность роста цен на аренду жилья в 2020 году

Специалисты агентств недвижимости дали прогноз по поводу изменения цен на аренду жилья в крупных российских городах в 2020 году.

Как сообщают «Известия», в наступившем году эксперты ожидают повышения цен на арендное жильё на 5–10%.

При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съёмного жилья может увеличиться на 15–20%.

Причиной такого подорожания специалисты называют рост цен на новостройки и вторичку, а также увеличение тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание собственников оставаться в правовом поле.

По словам гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, в первом полугодии рост цен будет незначительным. Всплеск подорожания на 5–7% ожидается в июле-августе и к концу года.

По его мнению, одной из причин роста цен станет переход строительной отрасли на проектное финансирование. Из-за ухода застройщиков с рынка ожидается нехватка предложения.

В Москве росту цен также будет способствовать постепенное обновление жилого фонда и усиление внимания контролирующих органов.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ростом цен на недвижимость в стране.