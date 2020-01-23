В Хабаровском крае планируют построить три мусоросортировочных комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное правительство.
Предприятия будут расположены в Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и на площадке между Советской Гаванью и Ванином.
На разработку документации предусмотрено 87 млн рублей из краевого бюджета.
Часть средств выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Экология».
Общая мощность комплексов позволит перерабатывать до 200 тыс. тонн отходов в год.
Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.