В Хабаровском крае планируют построить три мусоросортировочных комплекса

В Хабаровском крае намерены построить три комплекса по сортировке мусора.

Об этом сообщает Transsibinfo.com со ссылкой на региональное правительство.

Предприятия будут расположены в Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и на площадке между Советской Гаванью и Ванином.

На разработку документации предусмотрено 87 млн рублей из краевого бюджета.

Часть средств выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Экология».

Общая мощность комплексов позволит перерабатывать до 200 тыс. тонн отходов в год.

Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.