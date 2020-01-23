Оренбургская область примет участие в акции памяти «Блокадный хлеб»

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Оренбургская область присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Оренбургская область примет участие в акции памяти «Блокадный хлеб»
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В уроке памяти, запланированном на 27 января, примут участие дети из 851 школы и 31 учреждения средне-профессионального образования.

Также состоятся тематические конференции, уроки мужества, коллективные просмотры видеоматериалов и другие события.

«Оренбургская область внесла большой вклад в общее дело. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, кем мы гордимся, — это люди», — заявил министр региональной и информационной политики Олег Димов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.

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