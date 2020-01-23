В Ростовской области пройдёт более 80 мероприятий в честь 75-летия Победы

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В Ростовской области состоится более 80 мероприятий в честь 75-летия Победы.
В Ростовской области пройдёт более 80 мероприятий в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Два события включены в федеральный план празднования годовщины — открытие мемориала «Самбекские высоты» и молодёжная благотворительная патриотическая акция «Дороги славы — наша история».

Область также примет участие в 11 мероприятиях, которые запланированы по всей стране.

План мероприятий в регионе включает торжественные митинги, патриотические проекты, спортивные и культурно-массовые программы.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.

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