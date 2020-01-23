В Петербурге рассказали о планах по строительству новых станций метро

Власти Санкт-Петербурга заявили о планах по строительству новых станций метро к 2025 году.

Как сообщает Newinform, в 2020 году будут объявлены два конкурса на подготовку территорий под строительство новых участков Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий метро.

С 2023 по 2025 год эти участки должны быть введены в эксплуатацию.

Стоимость нового участка зелёной ветки составит 42,5 млрд рублей, а участок фиолетовой ветки оценивается в 22 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области оценили проект второй ветки метро в Екатеринбурге.