В Петербурге рассказали о планах по строительству новых станций метро
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- РИА Новости
Как сообщает Newinform, в 2020 году будут объявлены два конкурса на подготовку территорий под строительство новых участков Невско-Василеостровской и Фрунзенско-Приморской линий метро.
С 2023 по 2025 год эти участки должны быть введены в эксплуатацию.
Стоимость нового участка зелёной ветки составит 42,5 млрд рублей, а участок фиолетовой ветки оценивается в 22 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области оценили проект второй ветки метро в Екатеринбурге.