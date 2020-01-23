В Удмуртии подвели итоги социального проекта «Открывая Ижевск»

В Республике Удмуртия рассказали об итогах зимнего социального проекта «Открывая Ижевск».

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, с 1 декабря 2019 года по 15 января 2020 года более 700 учащихся 55 образовательных учреждений Ижевска от 14 до 17 лет посетили 80 мероприятий в молодёжных центрах и спортивных школах.

«Замечательно, что проект, который реализуется в Ижевске уже второй год, способствует всестороннему развитию нашей молодёжи», — отметил заместитель главы администрации города Денис Логинов.

Самых активных участников проекта и соцпедагогов городских школ наградили призами.

Соцпроект нацелен на знакомство подростков с досуговыми и культурными площадками города, где они могут бесплатно заниматься спортом, участвовать в мастер-классах и так далее.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге появилась служба социальных участковых.