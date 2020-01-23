Временные выставки к юбилею ВДНХ посетили 140 тысяч человек

На трёх временных выставках, посвящённых 80-летию ВДНХ, побывали 140 тыс. человек.

Как сообщает «Вечерняя Москва», юбилейные экспозиции работали с 31 июля 2019 года до 12 января 2020 года. Москвичам показали архивные снимки и артефакты, связанные с историей главной выставки страны.

«Больше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия: фестивали, концерты, экскурсии, образовательные программы», — отметила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что на выставке Марка Шагала в подмосковном музее «Новый Иерусалим» побывали более 50 тыс. человек.