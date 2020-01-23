Более трёх тысяч упаковок снюса изъяли в ХМАО с начала года

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Более трёх тысяч упаковок снюса изъяли в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2020 года.
Более трёх тысяч упаковок снюса изъяли в ХМАО с начала года
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

На товарах отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Среди изъятого — леденцы с никотином, жевательные смеси без содержания табака, конфеты для рассасывания на растительной основе для борьбы с курением.

По факту обнаружения продукции с нарушениями заведено 41 дело об административном правонарушении. Уже выписано 15 штрафов на 224 тыс. рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове начали проверку магазинов, где может продаваться снюс.

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