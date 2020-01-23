Ретейлеры заявили о снижении продаж пластиковых соломинок для напитков в России

Продажи пластиковых соломинок для напитков в России снизились в 2019 году на 30% по сравнению с 2018-м. При этом бумажные, а также многоразовые металлические и стеклянные соломинки стали покупать на 128% чаще, говорится в данных интернет-магазина Ozon.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалисты проанализировали более 2 млн заказов. Оказалось, что «забота об экологии и бережливое потребление превращаются в устойчивый тренд в городах-миллионниках, а это, в свою очередь, развивает новые покупательские привычки».

Кроме того, в компании отметили интерес покупателей к тканевым сумкам-шопперам и сетчатым авоськам. В 2019 году их продажи оказались в 2,5 раза выше, чем в 2018-м.

В январе 2020 года рост заказов таких сумок составил 700% по сравнению с первым месяцем 2019-го.

Россияне переходят и на многоразовые пакеты для хранения овощей, фруктов и орехов, а также на специальные экомешки из ткани.

«За весь 2019 год их продажи на Ozon выросли на 140%, а в первые две недели января 2020 года на площадке было куплено около 10 тыс. упаковок многоразовых пакетов», — рассказали в компании.

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.