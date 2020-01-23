Из загоревшейся многоэтажки в Сочи эвакуировали 30 человек

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Из загоревшегося многоэтажного дома в Сочи эвакуировали 30 человек.
Из загоревшейся многоэтажки в Сочи эвакуировали 30 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл вечером 22 января на улице Тюльпанов в Адлерском районе. Как установили пожарные, загорелась квартира площадью 50 кв. метров.

Огонь потушили в 22:21. На место выезжали 17 человек и пять единиц спецтехники.

Эвакуированы 30 человек, ещё один спасён. Пострадавших нет.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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